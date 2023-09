Fae Farm - La simulation de vie de ferme de Phoenix Labs est disponible sur Nintendo Switch

Il n'y a pas à dire, les simulations de vie en milieu rural c'est un peu le filon que tout le monde aime exploiter en ce moment, que ce soit les gros studios comme les indépendants. Pourtant, septembre est marqué par un nouveau projet signé Phoenix Labs à destination de la Nintendo Switch et du PC : Fae Farm. Disponible dès à présent en versions physique et dématérialisée, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu en live-action. Notre test arrivera très prochainement dans nos colonnes, mais on peut d'ores et déjà vous dire que le contenu du titre est généreux.

Empreint de magie et de mystère, Fae Farm convie les joueurs dans un pays merveilleux où ils pourront construire la vie de conte de fée de leurs rêves, en cultivant leur potager, capturant des bestioles, élevant des animaux de ferme et en fabriquant un large éventail d’objets uniques pour personnaliser leur maison ainsi que l’apparence de leur personnage. L’ambiance chaleureuse rayonne aux quatre coins d’Azoria, dans des environnements variés, et à travers les personnages charmants et les créatures mignonnes peuplant l’île. Les joueurs peuvent également se lier d’amitié avec de nombreux personnages au cours de leur aventure, et peut-être même tomber amoureux et se marier !

​Fae Farm peut être joué en solo, ou à plusieurs (jusqu’à quatre en multijoueurs en ligne). Le jeu est doté d’une fonctionnalité cross-play, permettant aux joueurs de partager leurs aventures avec d’autres personnes, quelle que soit leur plateforme de jeu préférée. Les joueurs sur Nintendo Switch peuvent également jouer localement grâce à la fonction sans-fil intégrée.