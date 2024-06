Fae Farm - Découvrez Skies Of Azoria, la seconde extension du jeu

Si vous avez envie de contenu supplémentaire sur Fae Farm sans débourser un centime, dépêchez-vous de mettre à jour le jeu. Les joueurs peuvent en effet découvrir dès à présent la seconde extension du jeu dénommée Skies of Azoria. Au menu, de nouveaux personnages, un nouveau lieu, de nouvelles magies etc. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Skyvale, le décor de Skies of Azoria, est un mystérieux royaume céleste situé au-dessus des terres précédemment découvertes dans Fae Farm. Les habitants ailés invitent les joueurs à leur rendre visite, car Gusto, le Sprite protecteur, est devenu inhabituellement lunatique, et de nouveaux donjons avec des énigmes à résoudre et des récompenses à collecter font partie de la solution. Les joueurs peuvent rencontrer une foule de nouveaux personnages et nouer avec eux des relations platoniques ou amoureuses, ainsi que maîtriser de nouvelles compétences, recettes et potions. Les joueurs peuvent également maîtriser de nouvelles compétences, recettes et potions. Ils ramènent chez eux de nouvelles récoltes et ressources, ainsi que de nouveaux cosmétiques et décorations.