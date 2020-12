F4F - Découvrez notre Unboxing de la figurine de Midona

Comme Séguéla avec la Rolex, difficile de se dire amateur de figurines sans avoir au moins possédé une F4F dans sa collection personnelle. Proposant des créations en résine, PVC ou Vinyle, First 4 Figure a toujours su charmer les collectionneurs grâce à leurs différentes créations (et les tarifs appliqués). Pratiquement 2 ans après sa mise en vente, la figurine F4F de Midona, issue de The Legend of Zelda : Twilight Princess est enfin arrivée chez les acheteurs dont fait partie notre ami Tentapoulpe. Pour l'occasion, ce dernier nous fait profiter ci-dessous de quelques clichés de la bêtes prise lors de son premier unboxing.

Et vous ? Est-ce que vous possédez également des figurines F4F dans votre ludothèque ? N'hésitez pas à nous partager vos possessions en commentaire !