Mangas The Legend Of Zelda: Twilight Princess - Un coffret contenant les 11 tomes prévu pour cet automne aux Etats-Unis

Si la plupart des mangas de la licence The Legend of Zelda parus ces dernières années sont en général des One-Shot ou des séries en 2 volumes, The Legend Of Zelda: Twilight Princess a eu un traitement particulier. Démarré en 2016, le manga The Legend Of Zelda: Twilight Princess de Akira Himekawa, un duo de mangaka japonais, compte 11 tomes, dont le dernier est paru fin janvier 2023 par chez nous. Si nous nous attendions plutôt à voir débarquer des Perfect Editions compilant plusieurs tomes, il semblerait que VIZ Media en charge de l'édition du manga aux États-Unis en ait décidé autrement.

D'après un récent listing paru sur amazon, Un coffret réunissant les 11 tomes + 1 poster double face vient d'être annoncé pour une parution en Octobre 2024 au prix de 129,99$. Si nous n'avons aucune information concernant le marché européen pour le moment, nul doute que Soleil Manga, en charge de l'édition du manga The Legend Of Zelda: Twilight Princess fera très prochainement un communiqué, avec on l'espère les premiers visuels de ce coffret.