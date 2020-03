Exit the Gungeon est de sortie sur Nintendo Switch

C'était la dernière annonce du Indie World d'aujourd'hui : Exit the Gungeon, la suite de Enter to The Gungeon arrive sur Nintendo Switch dès aujourd'hui . Dans cette nouvelle aventure toute en verticalité, vous devrez vous échapper du "Gungeon" avec une arme qui ne sera jamais la même, et surtout avec des niveaux définis pour chaque personnage...

Êtes-vous prêts à vivre cette aventure haute en couleur ? Si oui, munissez vous de votre plus belle arme à arc-en-ciel et commencez à creuser pour atteindre le Gungeon, car Exit the Gungeon est d'ors et déjà disponible sur Nintendo Switch.

Source : Youtube