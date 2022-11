Enter the Gungeon et Exit the Gungeon s'offrent une compilation physique sur Nintendo Switch

En 2017 et en 2020, nous avons pu apprécier une nouvelle licence de roguelike dénommée Gungeon avec les sorties respectives de Enter the Gungeon et Exit the Gungeon. Si vous n'avez pas eu l'occasion de jouer aux deux titres sur l'eShop de la Nintendo Switch, bonne nouvelle, ils s'apprêtent à débarquer dans une compilation physique sur Nintendo Switch. Devolver Digital, le développeur Dodge Roll et Just For Games viennent en effet de confirmer la parutin en boutique le 21 avril 2023 de la compilation Enter / Exit The Gungeon.

À propos de Enter/Exit The Gungeon :

Ce pack exclusif réunit Enter the Gungeon et Exit the Gungeon, deux jeux acclamés par la critique et tout leur contenu, dans une seule cartouche/disque !

Enter the Gungeon est un jeu d'exploration de donjon où une horde d'aventuriers tire à tout va, pille, esquive et remue ciel et terre dans l'espoir de trouver la rédemption. Tous rêvent de mettre la main sur le légendaire trésor caché du Gungeon : l'Arme qui peut tuer le Passé.

Choisissez un héros et frayez-vous un chemin jusqu'aux profondeurs du Gungeon en explorant tous ses étages (évolutifs et de plus en plus ardus) où veillent les adorables Zombarmes et d'effrayants boss armés jusqu'aux dents. Récupérez du butin, découvrez des secrets bien cachés et négociez avec des marchands douteux pour enrichir votre armement et maintenir l'espoir de la victoire finale.

Exit the Gungeon est un jeu action-arcade résolument explosif d'ascension de donjon. Les hostilités se déroulent juste après les aventures des Gungeonniers saugrenus, mais farouchement déterminés à en découdre avec une série d'ascenseurs de plus en plus périlleux et d'innombrables vagues d'ennemis teigneux.