Endless Ocean Luminous : immersion totale avec le dernier trailer du jeu de plongée de Nintendo

Dévoilé lors du dernier NINTENDO DITRECT, Endless Ocean Luminous n'est pas une compilation des deux premiers titres sortis sur Wii mais bien un nouveau jeu qui s'annonce aussi contemplatif qu'immersif. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder le nouveau trailer publié par Nintendo(qui est l'éditeur du jeu); un trailer hypnotique qui nous immerge dans les profondeurs aussi belles que mystérieuses...

Pour mémoire, si Endless Ocean Luminous se jouera solo, il sera possible de rencontrer d'autres joueurs au gré de nos plongées en ligne ! Jusqu'à 300 joueurs pourront d'ailleurs évoluer dans le même océan.

Endless Ocean Luminous est attendu le 2 mai 2024 sur Nintendo Switch en version boîte et dématérialisée. Sur l'eShop, le jeu est annoncé à 49,99€ pour un poids de 4,9 Go .

Immerse yourself in the sights and sounds of #EndlessOceanLuminous, available May 2, only on #NintendoSwitch.https://t.co/LxNrYmK0Hq pic.twitter.com/805LdDQXrG