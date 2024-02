Endless Ocean Luminous dévoile sa magnifique jaquette sur Nintendo Switch

C'est surement l'annonce du Nintendo Direct qui a ravivé la fibre nostalgique de beaucoup de possesseurs de Wii à l'époque. Après 2 opus parus en 2007 et 2010 chez nous, Endless Ocean est finalement reparti dans les abysses avant de sortir la tête de l'eau 14 ans plus tard et de s'offrir un nouvel épisode sur Nintendo Switch. Dénommé Endless Ocean Luminous, ce nouvel opus fera plonger les joueurs dans la Mer Voilée, un lieu étrange dont les fonds marins changent à chaque nouvelle plongée. Jouable seul ou jusqu'à 30 joueurs simultanément en ligne, le titre sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 2 mai 2024 en versions physique et dématérialisée. En attendant de nouvelles vidéos de gameplay du jeu, nous vous laissons découvrir la jaquette officielle qui sera présente sur nos bonnes vieilles versions physiques.

Explorez et étudiez un mystérieux monde sous-marin

Enfilez vos palmes et plongez dans la mer Voilée, une région inexplorée dont les profondeurs changent à chacune de vos plongées. Découvrez et étudiez plus de 500 formes de vie marines, dont certaines étaient considérées éteintes... voire appartenant aux légendes !

Qu'allez-vous découvrir au cours de vos virées sous la surface ? Organisez des expéditions communes qui peuvent rassembler jusqu'à 30 joueurs en ligne

Partez en virée aux côtés de 29 autres joueurs avec Nintendo Switch Online. Utilisez toutes sortes de gestes pour communiquer et découvrez ensemble les mystères qui se cachent dans les profondeurs.

