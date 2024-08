Emio - L'Homme au sourire s'offre une démo en trois parties sur Nintendo Switch

A la base, Famicom Detective Club est une série de jeux d'enquête précurseurs du genre développés par Yoshio Sakamoto (Monsieur Metroid) qui ont fait le bonheur des possesseurs de Famicom à la fin des années 80.

Sortis initialement uniquement au Japon, les deux premiers titres, Famicom Detective Club: The Missing Heir / The Girl Who Stands Behind ont finalement eu droit à des versions réactualisées en 2021 sur Nintendo Switch. permettant aux joueurs occidentaux de les découvrir...

Faut croire que ce n'était que la première étape puisque d'ici moins de quinze jours , un nouveau titre de la franchise va débarquer sur Switch : Emio – L'Homme au sourire, le premier depuis plus de trente ans ! Et le plus beau, c'est que cette fois, le jeu aura droit à une localisation en français !

Si vous êtes curieux et/ou impatient, sachez que dès le 20 août prochain , vous pourrez commencer à jouer grâce à une démo gratuite à épisodes... Ainsi, le 20 août au matin, les joueurs pourront découvrir le Prologue et le Chapitre 1 du jeu. Le Chapitre 2 sera accessible gratuitement le 23 août au matin et il faudra ensuite attendre le matin du 28 août pour jouer au Chapitre 3... Evidemment, pour découvrir les autres chapitres, il faudra se procurer le jeu (sachant que vous pourrez sauvegarder votre progression à la fin de la démo).

Emio – L'Homme au sourire sera disponible le 29 août 2024 sur Nintendo Switch en versions boîte et dématérialisée. Sur l'eShop, le jeu pèsera 5,5 Go et coûtera 49,99€

QUI EST EMIO, L'HOMME AU SOURIRE ? Révélez la vérité au fil d'un thriller sombre et tortueux sur Nintendo Switch dans Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club. Menez l'enquête sur le meurtre d'un collégien, dont un indice troublant n'est pas sans rappeler une ancienne série d'affaires non résolues... ainsi que la légende urbaine d'un tueur au mode opératoire glaçant. « JE PEUX TE DONNER UN SOURIRE POUR L'ÉTERNITÉ ! » Un collégien nommé Eisuke Sasaki a été retrouvé mort, la tête couverte par un sac à papier sur lequel est dessiné un visage souriant. Ce dessin étrange n'est pas sans rappeler ceux qui caractérisaient une série de meurtres non élucidés d'il y a 18 ans, ainsi que la légende urbaine d'Emio, ou « l'Homme au sourire », un tueur en série qui offre « un sourire pour l'éternité » à ses victimes. L'Homme au sourire existe-t-il vraiment... ou s'agit-il de quelqu'un qui cherche à poursuivre sa légende ? En tant que détective de l'agence Utsugi, votre tâche consiste à enquêter sur les événements qui ont mené à la mort d'Eisuke Sasaki. Examinez les indices et témoignages que vous récoltez… peut-être trouverez-vous des liens avec les macabres affaires du passé. PERSONNAGES Découvrez quelques-uns des personnages au centre de cette nouvelle enquête. Protagoniste Un détective assistant de l'agence Utsugi enjoué, patient et doté d'une forte intuition. À la demande d'un policier, il est assigné à l'enquête sur les circonstances du meurtre d'Eisuke Sasaki. « Mais tout de même... cette légende doit forcément être liée à notre affaire en cours, d'une façon ou d'une autre, non ? » Ayumi Tachibana Une détective assistante sérieuse qui travaille aux côtés du protagoniste. Elle a bon cœur, mais est aussi souvent félicitée pour ses talents d'interrogatrice. « OK, j'aimerais te poser quelques questions. » Shunsuke Utsugi Le directeur de l'agence Utsugi. Il a coopéré avec la police sur de nombreuses affaires, dont une mystérieuse série de meurtres qui s'est déroulée il y a 18 ans... « Je crois que beaucoup de travail nous attend. Séparons-nous, et au boulot. » METTEZ VOTRE TALENT POUR L'ENQUÊTE À L'ÉPREUVE Il faudra être un fin limier pour résoudre ce mystère captivant. Interrogez les camarades de classe de la victime ainsi que les différentes personnes impliquées dans l'affaire afin de trouver des pistes, et voyagez entre les scènes de crimes et les lieux d'intérêt pour les passer au peigne fin à la recherche d'indices potentiels. Si votre enquête tombe au point mort et que vous ne trouvez pas comment faire progresser les choses, n'hésitez pas à consultez votre carnet pour passer en revue les conclusions que vous avez rassemblées jusqu'à présent. Utilisez toutes les astuces de détective à votre disposition, aussi farfelues soient-elles, pour révéler une piste potentielle.

,

,

,