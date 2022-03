Elden Ring - Un joueur créé un mod pour rendre le titre de From Software compatible avec le Ring Fit Controller

A moins d'ignorer complément l'actualité vidéoludique en dehors de Nintendo, vous n'êtes pas sans savoir que Elden Ring, le dernier titre de From Software déchaîne les passions sur supports concurrents. Proposant un grand monde ouvert, le titre conserve toutefois la difficulté propre au studio à qui l'on doit également les Souls. Là où certains joueurs en sont à leur deuxième manette explosée contre un mur, d'autres personnes se sont dit qu'il serait amusant de découvrir le titre avec de nouveaux systèmes de contrôle.

Et c'est justement ce qui s'est passé avec le moddeur Super Louis 64 qui a fait en sorte de rendre compatible le Ring Fit Controller, manette indispensable pour jouer à Ring Fit Adventure, avec Elden Ring. Mais le meilleur dans tout ça, c'est qu'en plus d'être fonctionnel, Super Louis 64 ne s'en sort pas si mal que ça comme on peut le voir dans ses vidéos de gameplay !