Eiyuden Chronicle: Rising s'offre une version physique grâce à Red Art Games

Vous avez déjà eu ce pressentiment, celui de ne pas craquer pour un jeu dématérialisé, misant sur le fait qu'il soit mis en boîte à un moment donné ? Et bien c'est exactement que qu'il s'est passé pour votre serviteur avec Eiyuden Chronicle: Rising. Disponible depuis mai 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le préquel de Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sortira bel et bien en version physique grâce à un partenariat signé entre Rabbit & Bear Studios et le distributeur Red Art Games. La version physique est officiellement disponible en précommande sur la boutique en ligne de Red Art Games et sortira le 26 janvier 2023 au prix de 34,99€ .

Chaque exemplaire de Eiyuden Chronicle : Rising est accompagné d'un jeu de trois cartes à collectionner Eiyuden Chronicle. Les premiers acheteurs d'exemplaires physiques occidentaux d'Eiyuden Chronicle : Rising recevront également le CD de la bande originale d'Eiyuden Chronicle : Rising comme bonus de précommande. Pour obtenir le CD de la bande sonore d'Eiyuden Chronicle : Rising Soundtrack CD, les clients devront acheter le jeu avant sa sortie officielle le 26 janvier 2023.