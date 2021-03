EarthBound / Mother : un artiste imagine un irrésistible remake en 3D

Parmi les licences Nintendo que les joueurs adorent mais qu'on ne voit pas très souvent pour ne pas dire quasiment jamais, il y a, entre F-Zero, et Kid Icarus, Mother (ou EarthBound aux Etats-Unis et en Europe) une série de trois jeux fascinants et incroyablement modernes qui font l'objet d'un véritable cultes. La licence n'a pourtant jamais été véritablement soutenue par Nintendo en dehors du Japon- ce qui lui donne aussi ce parfum de mystère... Il n'empêche, les jeux continuent d'émerveiller et même d'inspirer les joueurs et les artistes du monde entier. La preuve, avec ces quatre images postées par Ezequiel Nieto, co-fondateur de Pizia Studios, un studio argentin qui a l'ambition de créer des jeux mobiles "de qualité" et qui montrent ce que pourraient donner un remake de Mother en 3D.

Ezequiel Nieto est un fan du jeu original et ça se voit. Son projet est irrésistible. Il semble être fait en pâte à modeler mais est en réalité réalisé en images de synthèse. par certains côtés, il renvoie au remake de Zelda : Link's Awakening) Il a d'ailleurs visiblement plu au créateur de la série, Shigesato Itoi qui a retweeté les images pour la plus grande joie d'Ezequiel Nieto. Retrouvez ces images ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.