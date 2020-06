Les fans de Mother / EarthBound créent leur propre Nintendo Direct

Décidément, l'absence de Nintendo Direct commence sérieusement à se faire sentir au point que les fans prennent les choses en main pour fabriquer leur propre show ! ici ce sont les fans de la série Mother / EarthBound et plus particulièrement les créateurs du site MOTHER FOREVER qui ont décidé de créer une vidéo spéciale regroupant tous les jeux et projets de fans liés à la licence dont le documentaire EarthBound USA en cours de réalisation. Retrouvez ce "Direct" particulier ci-dessous.

Pour rappel, depuis quelque temps, Hobonichi Mother Project réunit officiellement différents projets (voir ici) pour célébrer cette licence culte méconnue du grand public mais adorée des gamers. Un site officiel vient d'ailleurs d'ouvrir- voir ici.