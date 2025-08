DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake - La légende revient avec un nouveau trailer

Grand absent du dernier Nintendo Direct Européen, DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake a quand même eu le droit à la version japonaise de l'évènement du jour. Square Enix en a tout de même profité pour nous préparer un trailer français pour mettre en avant le remake des deux premiers opus de la licence culte en version HD-2D. Pour rappel, le titre est attendu pour le 30 octobre sur Nintendo Switch, et une version Nintendo Switch 2 en version GameKey est également attendue à cette même date. Attention, il n'y aura pas de mise à jour vers la version Nintendo Switch 2.

La nouvelle bande-annonce de DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, diffusée exclusivement dans le Nintendo Direct japonais, a révélé de nouveaux détails sur les jeux, comme l’ajout de la Princesse de Cannock en tant que personnage jouable dans DRAGON QUEST II. La Princesse de Cannock est la sœur du Prince de Cannock, un autre personnage jouable du groupe. Elle apporte son esprit fougueux et intrépide à cette aventure qui s'étend à travers le monde. Elle était déjà présente dans la version originale de DRAGON QUEST II, mais dans ce remake, pour la première fois, elle fait partie des personnages jouables du groupe.

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake comprend les remakes intégraux de DRAGON QUEST I et DRAGON QUEST II, qui se déroulent chronologiquement après les événements de DRAGON QUEST III HD-2D Remake, sorti en novembre 2024. Les joueurs pourront découvrir la conclusion palpitante et très réussie de la « trilogie d'Elric » grâce à ces deux aventures indémodables, remises au goût du jour avec un style graphique HD-2D, enrichies de scènes inédites et d'un gameplay plein de nouveautés. En plus de leurs magnifiques graphismes en HD-2D, d'un système de combat perfectionné, de nombreuses améliorations de confort de jeu et d'un scénario enrichi, les remakes proposeront également des contenus inédits.

La compilation numérique DRAGON QUEST HD-2D Erdrick Trilogy Collection, qui regroupe DRAGON QUEST I & II HD-2D REMAKE et DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE, sera également disponible sur les mêmes plateformes le 30 octobre.