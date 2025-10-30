DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake - Le scénario se dévoile dans une nouvelle bande-annonce

Les amoureux de la licence Dragon Quest attendent avec impatience la semaine prochaine pour pouvoir (re)découvrir la Genèse de la licence avec la sortie de DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake. Attendu le 30 octobre sur Nintendo Switch, en version physique Game Key sur Nintendo Switch 2, et sur supports concurrents, cette compilation HD-2D nous permettra de revivre les 2 premiers opus de la trilogie d'Elric avec le nouvel habillage néo/rétro propre à Square Enix. En attendant de découvrir notre test dédié dans les prochains jours, nous vous laissons visionner ci-dessous la dernière bande-annonce du scénario qui met en avant le scénario.