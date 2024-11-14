DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake - La trilogie d'Elric se conclut sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Avis aux fans de Dragon Quest, la trilogie d'Elric arrive enfin à sa conclusion avec la sortie ce jour des 2 premiers opus de la saga remasterisée, sous le nom de DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 (format Game Key) et supports concurrents, les joueurs peuvent enfin découvrir l'histoire des descendants du légendaire Elric que nous incarnions précédemment dans Dragon Quest III HD-2D Remake. Si vous êtes plutôt amateur de dématérialisé et que vous souhaitez faire l'acquisition de la trilogie en un coup, Square Enix propose dès à présent sur l'eShop DRAGON QUEST - Pack trilogie d'Elric HD-2D au prix de 109,99€ (au lieu de 119,98€ en achat séparé). Nous vous laissons profiter du trailer de lancement de DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake ci-dessous.

Source : Nintendo