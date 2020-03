Dr Harmonie et Dr Luigi mettent le feu dans Dr Mario World

Depuis peu, Dr. Mario World a été mis à jour vers la version 1.3.0. Au programme, de nouvelles étapes et quelques corrections mais surtout l'ajout de Dr Harmonie de feu et Dr Luigi de feu qui vont enflammer le jeu mobile et griller du virus pour le grand bonheur des joueurs.

Pour rappel, Dr Mario World est téléchargeable gratuitement sur iOS (ici) et Android (là) Pour plus d'infos, rendez-vous sur nos précédentes news ICI ou encore sur le site officiel du jeu LA