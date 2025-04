DOOM + DOOM II : l'édition collector qui tue à 666 dollars

Si vous êtes un fan de DOOM et que l'achat programmé de la Nintendo SWITCH 2 vous a laissé quelques piécettes ou que tout simplement vous êtes riches (ou irresponsable), Limited Run vient d'annoncer une édition définitive collector réunissant DOOM + DOOM II nommée "Will it Run" (est-ce que cela fonctionnera) tirée à 666 exemplaires et proposée au prix de 666 dollars (converti en euros, ça le fait sans doute moins).

Pour ce prix satanique, vous aurez les deux jeux des années 90 avec de nombreuses améliorations et une tonne de contenu dont les mods Sigil et Sigil II (voir détails ci-dessous). Le coffret contiendra une boîte avec un écran jouant DOOM, des cassettes audio de la bande son, un Cacodémon flottant, une sorte de mini console Cacodémon, cinq cartes DOOM aléatoires et un certificat d'authenticité.

Pour plus de détails, retrouvez la présentation de l'édition ci-dessous.

DOOM + DOOM II "Will it Run Edition" comprend : Jeu DOOM + DOOM II*

Boîte qui joue DOOM

Grande boîte en deux parties

Coffret de bandes sonores pour cassettes avec étui Inclut la bande originale de base et la bande originale complète d'IDFKR

Cacodémon flottant - sur socle magnétique Cacodémon de 3' avec base de 5'

Cacodemon portable - Joue à DOOM

Le pack de cartes à collectionner comprend cinq cartes aléatoires

Certificat d'authenticité *L'édition PC inclut le code Steam numérique Genre : Action, Tir, Première personne Nombre de joueurs : Système simple 1-4, Sans fil local 1-8, En ligne 1-16 ATTENTION : Il n'y a pas de limite d'achat pour cet article. Cet article est actuellement en cours de fabrication et les illustrations sont susceptibles d'être modifiées.

Les précommandes de l'édition Will It Run de DOOM + DOOM II seront ouvertes du 18 avril au 18 mai 2025 sur le site de Limited Run

Sans doute moins extraordinaire, les fans pourront sinon opter pour l'édition "Big Box" de DOOM + DOOM II à 99,99€ . Contenant les mêmes jeux mais avec simplement une grande boîte, les cassettes et les cartes. retrouvez le détail de cette édition-dessous.

DOOM + DOOM II Big Box Edition comprend : Jeu DOOM + DOOM II*

Grande boîte en deux parties

Coffret de bandes sonores pour cassettes avec étui Inclut la bande originale de base et la bande originale complète d'IDKFR

Le pack de cartes à collectionner comprend cinq cartes aléatoires

Les précommandes de l'édition Big Box de DOOM + DOOM II seront ouvertes du 18 avril au 18 mai 2025 sur le site de Limited Run

Evidemment, au pire, l'édition standard de DOOM + DOOM II sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch (et Steam) proposant simplement les deux jeux avec toutes leurs améliorations pourra être commandée à 29,99€

Les précommandes de l'édition standard de DOOM + DOOM II seront ouvertes du 18 avril au 18 mai 2025 sur le site de Limited Run

Dans tous les cas, voici ce que les trois éditions de DOOM + DOOM II contiendront :

Développé par id Software et initialement sorti en 1993, DOOM a révolutionné et popularisé le jeu de tir à la première personne, établissant une référence pour tous les FPS. La suite, DOOM II, acclamée par la critique, a suivi en 1994. Les versions définitives et améliorées de DOOM + DOOM II sont désormais disponibles sous forme de produit combiné. Les propriétaires reçoivent : DOOM

DOOM II

TNT : Evilution

L'expérience Plutonia

Les "master levels" pour DOOM II

No Rest for the Living

Sigil et Sigil II

Legacy of Rust (un nouvel épisode créé en collaboration par id Software, Nightdive Studios et MachineGames)

Un nouveau pack de cartes Deathmatch comprenant 25 cartes Au total, il y a un total de 187 cartes de mission et 43 cartes de match à mort dans DOOM + DOOM II. Nouvelles améliorations Match à mort en ligne, multiplateforme et coopératif jusqu'à 16 joueurs¹

Navigateur de mods en jeu³

Choisissez entre les bandes sonores originales midi de DOOM et DOOM II ou les versions modernes IDKFA d'Andrew Hulshult (y compris les tout nouveaux enregistrements de DOOM II)

Maintenant sur le moteur KEX

La compatibilité des sources BOOM permet à des centaines de mods créés par la communauté au cours des 25 dernières années d'être publiés dans le jeu

Options d'accessibilité, telles qu'une police moderne pour améliorer la lisibilité, un mode contraste élevé, la synthèse vocale, le chat multijoueur parole-texte et plus encore

Traduit en 8 nouvelles langues : espagnol mexicain, portugais brésilien, polonais, russe, japonais, coréen, chinois traditionnel et chinois simplifié

Améliorations existantes Visuels améliorés

Prise en charge du contrôleur moderne

Carrousel d'armes pour un changement d'arme plus rapide

Visée gyroscopique

Contrôles améliorés de la souris et du clavier

Match à mort local en écran partagé et en coopération jusqu'à 4 joueurs

Mods communautaires en vedette¹'²'³, notamment REKKR, Revolution!, Syringe, Double Impact, Arrival et bien d'autres !

60 FPS et prise en charge native 16:9 – jusqu'à 1080p

Musique originale du jeu restaurée à l'aide du matériel d'origine

Prise en charge de la sauvegarde/chargement rapide

Prise en charge du mod DeHacked

Pour finir, retrouvez quelques images de l'édition définitive de DOOM + DOOM II sur cette page et pour encore plus de détails, rendez-vous sur le site de Limited Run. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Notez que si vous possédez déjà DOOM + DOOM II sur Nintendo Switch (à 9,99€ sur l'eShop) le pack reçoit ce jour une mise à jour qui lui ajoute notamment Sigil II et pas mal d'améliorations liées aux mods. Détails sur cette page.

