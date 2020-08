Donkey Kong 64 : un fan imagine a quoi pourrait ressembler le remake sur Nintendo Switch

Alors que nous sommes sans nouvelles de la part de Nintendo côté annonce et planning, hormis Pikmin 3 Deluxe récemment dévoilé (retrouvez notre news dédiée ici), un fan sous le pseudo de Hypnos Concepts imagine à quoi pourrait ressembler le remake de Donkey Kong 64 pour la Nintendo Switch.

En plus de d'images et de mockups In-Game, celui-ci a réalisé différentes éditions du jeu (standard, collector, ultime). Sans plus attendre, nous vous invitons à visionner la vidéo promotionnelle qu'a produit ce fan ci-dessous.

Nous vous rappelons avant toute chose que c'est un fan-made et que pour le moment aucun remake de Donkey Kong 64 n'est attendu. Cependant, il n'est pas impossible de voir arriver ce genre d'annonce de la part de Nintendo dans un futur plus ou moins proche afin de remettre la licence Donkey Kong sur le devant de la scène.

De votre côté, aimeriez-vous que BigN réalise un remake de cet opus mythique ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.

