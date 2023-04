Dolphin Spirit - Mission Océan - Sauvez l'île de Maupiroa dans ce nouveau jeu éducatif sur Nintendo Switch

L’éditeur Microids et le studio Magic Pockets viennent de dévoiler ce jour la production d'un nouveau jeu éducatif nommé Dolphin Spirit - Mission Océan. Le titre fera voyager les joueurs sur l’île tropicale de Maupiroa, menacée par la pollution et une catastrophe imminente. Grâce à leur ami dauphin Keanu, ils exploreront l'île, feront la rencontre de ses habitants, et vous devrez effectuer diverses actions pour restaurer l'écosystème de l'île. Dolphin Spirit - Mission Océan est attendu à partir du 28 septembre 2023 sur Nintendo Switch en versions physique et dématérialisée. En attendant le premier trailer du jeu, nous vous laissons découvrir ci-dessous le descriptif officiel accompagné de quelques images.

À propos de Dolphin Spirit – Mission Océan : Votre mission si vous l’acceptez, sauver la magnifique île de Maupiroa des dangers qui la menacent. Rassurez-vous, vous ne serez pas seul. Vous pourrez compter sur votre grand-père et les membres de l’association pour vous aider, ainsi que sur votre acolyte, Keanu le dauphin. Lancez-vous dans une aventure fantastique et imprégnez-vous de l’héritage de vos ancêtres pour percer les secrets des totems magiques et réveiller votre pouvoir inné. Découvrez les trésors cachés de la vie sous-marine et participez aux missions de conservation de l'association locale. Prenez des photos de l’île et de sa faune pour compléter votre codex, émerveillez-vous devant le riche écosystème marin et apprenez comment le préserver. Montez à bord, l’île de Maupiroa vous attend ! Caractéristiques du jeu : Une histoire originale remplie de mystère et de magie

Une façon amusante de sensibiliser les plus jeunes à l'écologie grâce à des informations documentées

Un codex à compléter pour en apprendre davantage sur les différentes espèces marines

Des paysages sauvages et colorés à explorer