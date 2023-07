Dolphin Spirit - Mission Océan dévoile son premier trailer

Dévoilé il y a quelques semaines par Microids, Dolphin Spirit - Mission Océan est le nouveau projet du studio Magic Pockets qui vous conduira sur l'île magique de Mauripia. Si nous avions jusqu'à présent que quelques clichés, nous vous proposons de découvrir dès maintenant le premier trailer officiel de cette aventure éducative. Pour rappel, Dolphin Spirit - Mission Océan sera officiellement disponible à partir du 28 septembre 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents en versions physique et dématérialisée.

Dolphin Spirit - Mission Océan :

Votre mission si vous l’acceptez : sauver la magnifique île de Maupiroa des dangers qui la menacent. Rassurez-vous, vous ne serez pas seul. Vous pourrez compter sur votre grand-père et les membres de l’association pour vous aider, ainsi que sur votre acolyte, Keanu le dauphin. Lancez-vous dans une aventure fantastique et imprégnez-vous de l’héritage de vos ancêtres pour percer les secrets des totems magiques et réveiller votre pouvoir inné. Découvrez les trésors cachés de la vie sous-marine et participez aux missions de conservation de l'association locale. Prenez des photos de l’île et de sa faune pour compléter votre codex, émerveillez-vous devant le riche écosystème marin et apprenez comment le préserver. Montez à bord, l’île de Maupiroa vous attend !

Caractéristiques du jeu :