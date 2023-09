Dolphin Spirit - Mission Océan nous dévoile quelques séquences de gameplay

Nouveau jeu éducatif à destination des plus jeunes, Dolphin Spirit - Mission Océan développé par le studio Magic Pocket profite de ce début du mois de septembre pour montrer brièvement ses spécificités par le biais de nouvelles vidéos. Bien que l'on n'y voit pas grand chose en terme de gameplay, cela nous permet d'avoir un premier aperçu de l'aspect éducatif de ce titre qui sortira le 28 septembre 2023 sur Nintendo Switch en versions boîte et dématérialisée.

À propos de Dolphin Spirit – Mission Océan :

Votre mission si vous l’acceptez : sauver la magnifique île de Maupiroa des dangers qui la menacent. Rassurez-vous, vous ne serez pas seul(e). Vous pourrez compter sur votre grand-père et les membres de l’association pour vous aider, ainsi que sur votre acolyte, Keanu le dauphin. Lancez-vous dans une aventure fantastique et imprégnez-vous de l’héritage de vos ancêtres pour percer les secrets des totems magiques et réveiller votre pouvoir inné. Découvrez les trésors cachés de la vie sous-marine et participez aux missions de conservation de l'association locale. Prenez des photos de l’île et de sa faune pour compléter votre codex, émerveillez-vous devant le riche écosystème marin et apprenez comment le préserver. Montez à bord, l’île de Maupiroa vous attend !

Caractéristiques du jeu :

Une histoire originale remplie de mystère et de magie.

Une façon amusante et ludique de sensibiliser les plus jeunes à l'écologie grâce à des informations documentées.

Un codex à compléter pour en apprendre davantage sur l’écologie, les différentes espèces peuplant l’île et ses fonds marins.

Des paysages sauvages et colorés à explorer.