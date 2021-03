Pokémon 25th Anniversary : découvrez le Lightning Remix de DJ Pikachu

Si l'univers Pokémon n'est pas votre tasse de thé, sachez qu'il va être difficile pour vous d'échapper à la Pokémania cette année. Comme vous le savez en 2021 , en plus de fêter les 35 ans de la série The Legend of Zelda, Metroid et Kid Icarus, la série Pokémon souffle quant à elle sa 25ème bougie. De ce fait beaucoup d'événements divers et variés sont prévus pour l'occasion et si vous suivez l'actualité Nintendo, il ne vous a pas échappé que depuis le mois de février énormément de surprises nous ont été réservé et c'est loin d'être terminé.

En l'occurrence, la chaîne Youtube japonaise officielle de The Pokemon Company vient de nous partager une nouvelle vidéo musicale appelée DJ Pikachu Lightning Remix mettant en avant Pikachu en tant que DJ. La chanson est composée de divers airs nostalgiques provenant des premiers jeux Pokémon mélangés à un rythme techno moderne. Retrouvez la vidéo en question ci-dessous.

Source : Youtube