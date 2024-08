Disney Speedstorm - La Saison 9 sera disponible la semaine prochaine sur Nintendo Switch

Le jeu de course free-to-play Disney Speedstorm va se mettre à jour le 13 août prochain , et pour l'occasion, les joueurs pourront découvrir la Saison 9 du jeu, intitulée Par ici les ennuis. Si nous n'avons pas encore de visuels officiels à nous mettre sous la dent, nous vous laissons découvrir ci-dessous le teaser ainsi que le communiqué officiel de cette saison 9.

Inspirée de Pirates des Caraïbes de Disney, cette dernière saison file toutes voiles dehors vers la haute mer avec l'ajout de quatre nouveaux personnages emblématiques de la spectaculaire franchise de films. De plus, prenez l'avantage dans toutes les courses avec de nouveaux équipiers inspirés des films et une nouvelle version de l'environnement de course « Une vie de pirate » où croiser le fer !

Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises ! Préparez-vous à voir arriver deux pilotes « malfaisants » mystères à la mi-saison !

En plus des nouveaux pilotes et équipiers, l'environnement classique de Disney Speedstorm « Une vie de pirate » sera revisité pour accueillir de nouvelles zones de circuit à l'occasion de la nouvelle saison. Poursuivez la course sous l'eau dans un cimetière d'épaves, passez à toute allure devant la cabane de Tia Dalma dans les arbres du bayou, une grotte scintillante remplie de trésors, et l'imposant Fort Charles.