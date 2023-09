Disney Dreamlight Valley - La Belle et la Bête rejoignent la Vallée dès aujourd'hui

Ah La Belle et La Bête. un dessin animé qui a fasciné comme effrayé les enfants l'ayant découvert en VHS (ou en DVD pour les plus jeunes). Si il est difficile de ne pas citer cette œuvre quand on parle de Disney, étonnamment, elle n'était toujours pas présente dans la simulation de vie Disney Dreamlight Valley. C'est désormais chose réglée puisque la dernière mise à jour du jeu sortie ce jour nous permet enfin de pouvoir recruter l'iconique duo. Le tout est accompagné de diverses nouveautés que nous vous laissons découvrir dans le dernier trailer du jeu à visionner ci-dessous.

Une porte mystérieuse est apparue dans le château de rêve, offrant aux joueurs la possibilité de visiter le tout nouveau royaume de la Belle et de la Bête. Là, les joueurs exploreront de nouvelles quêtes et aideront à résoudre un certain nombre de conflits. Une fois le conflit résolu, Belle et la Bête s'installeront dans la Vallée de Dreamlight, mais il y a encore du pain sur la planche ! Les joueurs aideront Belle à découvrir son mystérieux passé dans la vallée en utilisant la bibliothèque Dreamlight qui a été rouverte. La Bête, quant à elle, a besoin de l'aide des joueurs pour s'intégrer dans la vallée en renouant avec les habitants et Belle, tout en découvrant le cœur d'or qui se cache sous son apparence bourrue.



Préparez-vous à avoir peur avec de nouveaux vêtements, meubles, motifs et bien plus encore, issus des films Pirates des Caraïbes de Disney, The Nightmare Before Christmas de Tim Burton, Hocus Pocus et le Manoir hanté de Disneyland. Donnez du style à votre avatar avec la tenue Oogie Boogie ou le costume Jack Skellington ; ajoutez un peu de mystère à votre vallée avec la fontaine effrayante. Même Stitch et Donald sont de la partie avec leurs tout nouveaux styles de rêve - Stitch des farces et attrapes et Donald Duck le pirate.



La boutique Premium sera mise à jour avec de nouveaux articles inspirés du manoir hanté de Disneyland et du film Les Griffes de la nuit de Tim Burton. La boutique Premium recevra également un nouvel ensemble de rêves dans lequel Ursula sera transformée en sa forme humaine rusée, Vanessa, et sera accompagnée de nouvelles quêtes.