Digimon Survive obtient sa classification ESRB sur Nintendo Switch

Serait-ce enfin le bout du tunnel pour Digimon Survive ? Annoncé en juillet 2018, le titre développé par Witchcraft et édité par Bandai Namco a du faire face à de nombreux reports afin d'avoir le jeu le plus peaufiné possible. Alors que nous avions presque abandonné tout espoir, une lueur vient tout juste de nous paraître du Digimonde. Digimon Survive vient en effet d'obtenir sa classification ESRB (l'équivalent de notre PEGI national pour l'Amérique du Nord), laissant ainsi supposer une sortie imminente sur titre sur Nintendo Switch.

Bandai Namco risque donc fort de nous faire parvenir un nouveau communiqué dans les prochains jours avec la date de sortie définitive du jeu. Restez à l'écoute pour de plus amples informations !

Source : Esrb