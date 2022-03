Digimon Survive se montre timidement dans un nouveau trailer

C'est l'arlésienne de ces dernières années : Digimon Survive. Maintes fois repoussé, le dernier titre du studio Witchcraft supporté par Bandai Namco doit selon les derniers communiqués sortir dans le courant de l'année 2022. Si nous n'avons toujours pas de date précise à nous mettre sous la dent, Bandai Namco vient de nous mettre à disposition un tout nouveau trailer permettant d'en apprendre davantage sur les personnages, avec de rares séquences de gameplay. Nous vous laissons découvrir ce dernier ci-dessous.

Ce nouveau trailer de DIGIMON SURVIVE présente les personnages principaux du jeu avec lesquels le joueur interagira dans un jeu qui mélange le genre roman vidéoludique et RPG tactique. DIGIMON SURVIVE sortira en 2022 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Le jeu vidéo sera également compatible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.