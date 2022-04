Digimon Survive - Le producteur du jeu confirme la date de sortie dans une nouvelle vidéo

Après une confirmation dans le magazine japonais V-Jump, c'est donc au tour de Bandai Namco de confirmer via un communiqué officiel la date de sortie de Digimon Survive. C'est donc Kazumasa Habu, producteur du jeu, qui a pris la parole pour confirmer que le titre serait bien de sortie le 29 juillet. Alors que les joueurs s'inquiètent encore de la quasi-absence de visuels et d'informations sur le titre, Kazumasa Habu affirme que l'équipe du jeu va commencer à se mettre en mouvement concernant les news du jeu. Rappelons au passage que le titre a été initialement annoncé en 2018 et qu'il a subit moult reports depuis.

Une Digi-news très attendue est arrivée et c'est Kazumasa Habu, producteur de Digimon Survive, qui vous l'annonce ! ????



Soyez tenus au courant : https://t.co/KYjRES9HEV pic.twitter.com/851r8S2zgE — BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) April 20, 2022