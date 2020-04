Digimon Survive toujours maintenu pour 2020 selon Bandai Namco

Petite frayeur pour les lecteurs du Famitsu cette semaine. Après que Digimon Survive ait été repoussé pour le courant de l'année 2020 en juin dernier, une mise à jour de la fiche du jeu dans le dernier numéro du Famitsu avait remplacé la date de sortie 2020 par "TBA" (To Be Announced). Craignant un énième report, les joueurs ont commencé à contacter Bandai Namco pour de plus amples informations.

C'est finalement le compte Bandai Namco US qui est monté au créneau en contactant Gematsu, confirmant au passage que Digimon Survive est toujours prévu pour le courant de l'année 2020 , en pointant du doigt une faute de frappe de la part de Famitsu. Si les fans de la licence peuvent se rassurer, une question reste encore sur le bout des lèvres : quand sortira exactement Digimon Survive ?

The latest issue of Weekly Famitsu has a change in release date for Digimon Survive from "2020" to "TBA."



A @BandaiNamcoUS rep has confirmed to Gematsu that Digimon Survive is still on track for a 2020 release and that "the switch from 2020 to TBA is a typo on Famitsu’s side." pic.twitter.com/jSjjO0QeME