DIGIMON STORY TIME STRANGER est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Si Pokémon avait le monopole depuis de nombreuses années sur consoles Nintendo, la licence Digimon tente depuis quelques temps de faire son trou avec la sortie de différents opus sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Dernier opus en date déjà sorti chez la concurrence en octobre dernier, Digimon Story Time Stranger s'offre ce jour une sortie sur Nintendo Switch 2, permettant ainsi aux joueurs de découvrir la proposition de Media.Vision Inc. Nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous, et si vous ne l'avez pas encore vu, nous vous laissons découvrir notre test dédié dans nos colonnes.

Dans DIGIMON STORY TIME STRANGER, les joueurs peuvent dompter, entraîner et tisser des liens indéfectibles avec leurs compagnons Digimon pour empêcher l'effondrement imminent de ces deux univers. Alors que les rouages du temps commencent à se dérégler, les joueurs voyagent à travers les époques pour lever le voile sur une mystérieuse menace qui plane sur le monde réel.

Face au chaos, ils explorent des environnements variés, rencontrent des personnages mémorables et recrutent de puissants alliés Digimon. Le titre vient enrichir la formule culte de la série Digimon Story grâce à des fonctionnalités inédites, tout en restant fidèle à l'esprit d'origine de la franchise.

Au cœur de l'expérience, la collection et la complicité avec leurs compagnons restent primordiales : plus de 450 Digimon n'attendent que les joueurs pour être découverts, recrutés, entraînés et digivolués ! Grâce à des arbres de digivolution ultra-complets et de nombreuses options de personnalisation, ils élaborent leurs propres stratégies pour triompher lors de combats tactiques au tour par tour contre des ennemis redoutables et des boss colossaux.

En parallèle de cette sortie sur Nintendo Switch™ et Nintendo Switch™ 2, une mise à jour gratuite est d’ores et déjà disponible sur toutes les plateformes. Les joueurs profitent d'un tout nouveau mode graphique (sur PlayStation®5, Xbox Series X et Nintendo Switch™ 2) pour privilégier au choix la qualité visuelle ou la fluidité jusqu'à 60 FPS. Ils peuvent immortaliser leurs plus beaux moments d'exploration grâce au mode Photo, et incarner un nouveau personnage jouable : Terriermon Assistant. De plus, l'affichage des conditions de digivolution directement depuis le menu de la Digi-ferme rend la gestion de leurs compagnons plus fluide et intuitive que jamais.