Digimon Story Time Stranger aura le droit à sa sortie sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 cet été

Vous avez raté sa sortie sur supports concurrents et vous aimeriez bien profité de la portabilité de la Nintendo Switch pour découvrir le dernier opus de la licence Digimon ? Bonne nouvelle, Bandai Namco vient de confirmer l'arrivée prochaine de Digimon Story Time Stranger sur Nintendo Switch ET Nintendo Switch 2. Attendu pour le 10 juillet 2026 , nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Digimon Story Time Stranger est un jeu de rôle où vous pouvez entraîner votre propre équipe de monstres afin de combattre à ses côtés. Apprenez-en plus sur les liens qui unissent les humains et les Digimon au cours d'une quête épique afin de percer le mystère derrière l'apocalypse qui menace le monde.

Plongez dans une aventure qui vous conduira au-delà des frontières du monde des humains et du Digimonde. Rencontrez et faites évoluer de nombreux Digimon différents et entraînez-les pour livrer des combats palpitants au tour par tour.

Une histoire épique de liens et d'amitié

Tokyo, Japon – Un agent d'une organisation secrète rencontre une créature inconnue juste avant qu'une explosion ne rase la ville. À son réveil, l'agent se retrouve huit ans dans le passé...

Partez en mission pour dévoiler le mystère qui se cache derrière le chaos qui menace de détruire le monde. Rencontrez des personnages uniques qui vous prêteront main-forte pendant votre aventure à travers le temps et les mondes parallèles, et changez le cours du destin.

Une aventure à travers le temps et les dimensions

Voyagez du monde parallèle des humains au Digimonde : Iliade, où vivent les Digimon. Explorez le Digimonde et découvrez les secrets de ses régions incroyablement détaillées.

Des combats au tour par tour stratégiques

Profitez d'un système de combat dynamique en employant différentes tactiques et options de combat avancées. Faites votre choix parmi plus de 450 Digimon différents et bénéficiez d'options de personnalisation poussées pour aborder les combats à votre façon, et dévoilez toute la puissance des liens que vous avez forgés avec vos Digimon.

*Il s'agit de l'édition Standard du produit. Une édition Deluxe ainsi qu'une édition Ultime sont également disponibles. Faites attention aux achats en double.

La version Nintendo Switch 2 dispose de deux modes :

Mode qualité : 4K et HDR

Mode performances : Jusqu'à 60 IPS

*4K et HDR disponibles uniquement sur les télévisions compatibles.

*HDR disponible également en mode portable.