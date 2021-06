Devolver Digital date sa conférence de l'E3 2021

Les éditeurs spécialistes du jeu indépendant Devolver Digital à qui nous devons notamment Hotline Miami, Fall Guy (avant son rachat) ou encore Olija viennent de dater leur conférence pour cet E3 2021. C'est donc le 12 juin prochain aux alentours de 22h30 que nous auront droit à une nouvelle conférence de l'éditeur, un événement qui promet de détonner du reste du salon comme chaque année puisque Devolver se sont fait une spécialité et un devoir de casser les codes à chacune de leurs conférences. Cet événement vidéo fait par ailleurs parti du Summer Game Fest "l'autre" réunion de conférence vidéo ayant lieu en même temps que l'E3 2021 à l'initiative de Geoff Keighley le grand marabout des Game Awards.

L'éditeur nous promet d'ailleurs pas moins de 5 nouveaux jeux, 2 dates de sorties pour des jeux déjà annoncés, parmi tous ces jeux l'éditeur précise même que deux d'entre eux seront jouables en coopération. De quoi bien préparer le terrain et faire monter la pression.

Qu'attendez-vous de cette conférence ? Êtes-vous friands du spectacle complètement barré que Devolver Digital nous offre chaque année ?

Got five new games to reveal and two release dates to drop in this year’s Devolver Cinematic Universe showcase.



Should be fun.



Don’t forget to tweet us that it wasn’t funny after it’s over. We all love that.