Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition est disponible sur Nintendo Switch 2

Le chasseur de démon le plus charismatique de l'écurie Capcom est de retour sur Nintendo Switch 2, et cette fois il n'est pas seul. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition est disponible dès aujourd'hui en version dématérialisée, l'occasion de (re)vivre les dernières aventures des chasseurs de démons Nero, Dante, V et Vergil, le frère jumeau de Dante (et son plus grand rival), face à des hordes de démons dans des combats endiablés où ils déploient des styles de combat uniques, des armes variées et des enchaînements spectaculaires. Nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous, et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire, notre test dédié est disponible dans nos colonnes.

Les joueurs vont désormais pouvoir profiter de toute cette action fulgurante à tout moment et en tout lieu, avec une fluidité de 60 images par seconde, aussi bien en mode téléviseur qu’en mode portable. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition comprend le DLC permettant de jouer avec le personnage de Vergil, ainsi que du contenu supplémentaire, notamment : Cinq bras « Devil Breaker » pour Nero

Arme « Cavaliere R » pour Dante

Pack de couleurs EX pour Dante, Nero, Nico, Trish et Lady

Musiques de combat de DMC 1 à 4

Annonceurs de classement avec des styles alternatifs

Annonces de titre alternatives

Cinématiques en live-action

Source : Nintendo