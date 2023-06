DESOLATIUM - Un nouveau jeu d’aventure graphique basé sur les mythes de Lovecraft débarque sur Nintendo Switch

En août de l’an dernier, SOEDESCO a annoncé l’acquisition du studio de développement espagnol Superlumen, et de DESOLATIUM, son plus récent projet. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles informations concernant ce Point'& Click à la première personne. En plus d'un nouveau trailer, nous apprenons que le jeu sortira sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'année 2023.

À propos de DESOLATIUM Dans ce Point and click d’aventure graphique, vous enquêtez sur la mystérieuse disparition d’un ami à travers le regard de 4 personnages différents, chacun ayant ses propres particularités. Approchez de la vérité à mesure que vous progressez dans une ténébreuse intrigue peuplée des créatures et des mythes lovecraftiens. Les « Anciens » dont ils découvrent certaines évocations sont-ils véritablement réels ? Méfiez-vous de ce que vous souhaitez vraiment, car les réponses, si vous n’agissez pas très prudemment, pourraient bien vous être fatales. Caractéristiques • Explorez une toute nouvelle aventure graphique basée sur les mythes de Lovecraft;

• Explorez des niveaux à 360º inspirés de sites réels dans le monde;

• Immergez-vous dans une passionnante aventure à l'audio ambisonique et aux graphismes qui semblent directement tirés d'une bande-dessinée;

• Incarnez 4 personnages differents, chacun ayant ses propres particularités et mécanismes de jeu.