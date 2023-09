DESOLATIUM - La vérité surnaturelle sera révélée fin octobre sur Nintendo Switch

Après la diffusion d'une première bande-annonce, en juin dernier, SOEDESCO annonce une date de sortie pour DESOLATIUM, son jeu d'aventure graphique à la première personne inspiré de l'univers horrifique d'Howard Phillips Lovecraft, et dévoile une toute nouvelle bande-annonce. Le jeu est désormais attendu pour le 27 octobre 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Basé sur l'univers de H.P. Lovecraft

Comme le savent les nombreux fans d'horreur, le célèbre H.P. Lovecraft a été le pionnier des récits d’horreur cosmique, explorant la vulnérabilité de l'humanité face à d'anciennes forces malveillantes. Ses récits sinistres et psychologiques sont présents dans DESOLATIUM. Ici vous rencontrerez des êtres venus d'un autre monde, des cultes mystérieux et d'horribles vérités.

Découvrez des êtres venus d'un autre monde

Ces entités monstrueuses défient souvent les descriptions classiques car ils combinent des caractéristiques extraterrestres à des formes inquiétantes. Ce sont des êtres anciens et puissants qui existent au-delà de la compréhension humaine. Pour ces monstres, les humains ne sont qu’insignifiants ; ils ne cherchent qu'à générer un sentiment d’effroi…

Une aventure graphique récompensée

Récompensé par le prix du "Jeu le plus innovant" décerné par PlayStation et par le prix du "Meilleur son" décerné par Gamepolis, DESOLATIUM est une expérience d'horreur jamais vue qui reflète l’effroi surnaturel pour lequel Lovecraft est connu, et qui regorge de mystères passionnants à élucider.