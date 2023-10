DESOLATIUM - L'horreur cosmique se dévoile dans une nouvelle bande-annonce

L'horreur cosmique de DESOLATIUM s'apprête à envahir l'eShop de la Nintendo Switch. Attendu pour le 27 octobre 2023 en versions physique et numérique au prix de 29,99€ sur Nintendo Switch et supports concurrents, le jeu d'aventure point'n click vient de s'offrir une nouvelle bande-annonce que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

DESOLATIUM plonge les joueurs dans un monde basé sur le mythe de Cthulhu du célèbre écrivain américain H.P. Lovecraft, où ils enquêtent sur la disparition mystérieuse d'un ami. L'histoire se concentre sur le voyage de quatre personnages différents qui naviguent dans un royaume sombre regorgeant de mythes et de créatures lovecraftiennes.

L'histoire se déroule alors que Carter, l'un des quatre personnages, se réveille et se retrouve dans une pièce étrange. Intrigué et méfiant à l'égard de ce qui l'entoure, il entreprend de s'échapper et de percer les secrets dissimulés dans ce monde énigmatique.