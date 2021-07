Des ingénieurs de l'Université du Maryland créent une main robot capable de jouer à Super Mario Bros

Des ingénieurs de l'Université du Maryland ont créé une étonnante main robot capable de jouer au jeu de Nintendo, Super Mario Bros. Un projet qui peut sembler futile mais qui cache en réalité "une innovation prometteuse" dans le domaine de la "robotique douce" qui est une nouvelle forme de robots s'inspirant des êtres vivants et construits avec des matériaux ou des structures souples, élastiques et parfois même déformables. Ce sont en outre des robots qui utilisent l'eau ou l'air pour contrôler leurs mouvements, au lieu d'utiliser de l'électricité ce qui les rend beaucoup plus agiles même si malheureusement, le contrôle des fluides de ces robots mous restent très difficiles. Réussir à créer une main robot capable de jouer et de réussir à passer le premier niveau de Super Mario Bros. est donc un petit exploit rendu possible grâce à la possibilité "d'imprimer en 3D des robots souples entièrement assemblés avec des « circuits fluidiques intégrés » en une seule fois".

L'idée d'utiliser le premier niveau du premier Super Mario Bros. peut sembler surprenante mais le jeu de Nintendo est tellement bien construit en demandant des actions précises à des moments définis sous peine de Game Over que c'était au contraire un bon moyen d'évaluer les performances des robots souples dont l'utilisation pourraient se retrouver demain généralisée dans le domaine biomédicale avec des prothèses personnalisables ou encore des outils chirurgicaux, etc.

Pour en savoir plus voir la vidéo ci-dessous ou rendez-vous ICI. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintendolife