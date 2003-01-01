Denshattack! s'offre une date de sortie et une démo sur Nintendo Switch 2

initialement annoncé sur supports concurrents, Denshattack! a profité du dernier Indie World pour confirmer sa sortie sur Nintendo Switch 2. L'éditeur Fireshine Games et le développeur Undercoders viennent ainsi de confirmer que le titre sera disponible à partir du 17 juin 202 6 sur l'eShop et qu'une démo est également disponible dès à présent en téléchargement.

Montez à bord de ce train défiant les lois de la gravité, et préparez-vous à vivre une aventure mouvementée pour vaincre la société Miraido, accompagné d'un groupe de marginaux à la personnalité explosive.

Enchaînez ollies, kickflips et grinds à travers les plus grandes villes du Japon, mais aussi à travers des prairies, des volcans et des océans. Gagnez un maximum de points pour toujours atteindre le meilleur score possible en réalisant des flips, des tricks et des atterrissages en beauté à bord de votre train personnalisable.

Affrontez divers modèles de trains japonais redessinés, gagnez le respect d'un réseau de gangs rebelles clandestins, et transformez vos rivaux en alliés à mesure que vous maîtrisez vos compétences. Progressez de débutant naïf à professionnel chevronné tout en pilotant le train le plus rapide jamais construit et devenez un rider de densha légendaire !

Du mecha magical girl au château en mouvement, en passant par un ver géant mécanique à une armée entière de riders de densha, faites face à une multitude de boss plus fous les uns que les autres à mesure que vous progressez dans l'aventure. Mettez à profit vos toutes nouvelles compétences pour mettre fin à leur course.

Voyagez depuis la campagne de Kyushu à travers les métropoles d'Osaka, Tokyo, et bien plus encore, à présent scellées sous des dômes par Miraido. Aventurez-vous à travers tout le Japon, jusqu'aux terres enneigées d'Hokkaido… et au-delà ! Chaque nouvelle région propose de nouveaux défis à relever et de nouvelles règles à enfreindre.