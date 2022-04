Demon Turf: Neon Splash s'offre une sortie surprise sur Nintendo Switch

En novembre dernier, les joueurs avaient pu découvrir Demon Turf, une licence signée Fabraz nous faisant suivre les aventures de Beebz dans sa quête de devenir la reine du Monde des Démons. Sympathique comme l'atteste notre test du jeu, on ne s'attendait pas à revoir Beebz sur nos consoles avant un moment. Et pourtant c'est à l'abri de tous les regards que Demon Turf: Neon Splash s'est offert une sortie ce 14 avril sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au petit prix de 3,99€ jusqu'au 28 avril, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Ouah ! Beebz et ses amis ont été aspirés dans le monde fluo d'une peinture et doivent trouver un moyen de ficher le camp de là ! Arriverez-vous à fuir ces environnements surréalistes et périlleux en utilisant vos talents de jeu de plateforme afin de rentrer chez vous ? CARACTÉRISTIQUES : Cette peinture ne rigole pas ! Explorez ces mondes surréalistes bourrés de couleurs fluo et profitez de ce mélange énivrant de 2D et de 3D !

Beebz se concentrera sur ce qu'elle fait de mieux ! Le jeu de plateformes ! Maintenir un élan constant sans combattre ni s'arrêter, en se concentrant sur le jeu de plateformes, plus rapide et meilleur que jamais !

Un système d'étapes unique, adapté à la perfection ! Placez vos propres étapes à tout moment sans limite !

Il y a tant à faire ! Explorez 10 niveaux créés avec soin et disposant d'une pléthore de défis uniques et de dangers qui vous sont constamment présentés à une vitesse record !

De superbes niveaux avec une excellente histoire ! Après tout, Beebz ne s'est pas faite aspirer seule dans le tableau et ses amis ont tous de sacrées personnalités !

Une tonne d'objectifs supplémentaires à accomplir, tels que : collectionner les bonbons du niveau, trouver le vinyle caché qui déverrouille 10 niveaux remixés supplémentaires et obtenir tous les trophées !

Des niveaux remixés ?! Carrément ! Et pas d'inquiétudes, ils sont créés pour être des niveaux exclusifs, comportant de nouveaux défis ! Faites de votre mieux !

Qui sait ce qui vous attend si vous terminez le jeu à 100 % ? Nous, on le sait, et c'est vraiment cool, alors n'hésitez pas !

De subtiles modifications à acheter avec vos éléments collectés : les bonbons ! le top du top, comme des mods qui donnent une vie, ajoutent ou modifient des capacités de mouvement, etc. Vous pouvez même changer d'apparence !

Le classement, mon gars ! Tentez d'obtenir les meilleurs temps du monde et montrez aux autres de quoi vous êtes fait !

Mode photo ! Vous voyez, c'est rendu obligatoire et Beebz est tellement douée pour prendre des selfies ! Alors c'est parti !

Des montagnes d'options ! Vraiment, le jeu est bourré d'options, alors personnalisez votre jeu comme VOUS le souhaitez !

Source : Nintendo