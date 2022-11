Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles - Gyûtarô fait son entrée dans le casting

La chasse aux démons continue en cette fin de mois de novembre sur le jeu vidéo Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles. Bandai Namco a en effet mis à disposition des joueurs le tout dernier DLC du jeu dénommé pack de personnage Gyûtarô. Ce dernier vous propose d'incarner Gyûtarô, grand frère de Daki et sixième lune des douze lunes démoniaques, ainsi que de nouvelles images de profil.

Pour avoir un aperçu des compétences de Gyûtarô,nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous. Pour rappel, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est disponible sur Nintendo Switch depuis le 10 juin 2022.