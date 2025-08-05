Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 - La deuxième lune Dôma est disponible en DLC

Le jeu de combat Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 continue de bonifier son casting de combattant grâce à la sortie continue de personnages en DLC. Dernier arrivant en date, la deuxième lune Dôma est enfin disponible en achat à l'unité au prix de 4,99€, ou dans le Pass Personnage vendu à 29,99€. Nous vous laissons visionner son trailer dédié ci-dessous. Une occasion idéale pour voir le personnage tourmenter les pourfendeurs de démons comme dans le film La Forteresse Infinie.

Ce pack ajoute Dôma en tant que personnage jouable en mode Versus ainsi qu'une photo de profil, des répliques, des décorations et des récompenses de maîtrise.