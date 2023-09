Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! - Un nouveau Party-Game annoncé sur Nintendo Switch

S'il y a bien un genre de jeu sur lequel on attendait pas la licence Demon Slayer, c'est bien celui du Party Game. Et pourtant, SEGA et Aniplex signent la sortie prochaine de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! sur Nintendo Switch courant 2024 au Japon, mais aussi aux Etats-Unis et en Europe. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Bravez le plateau... avec de puissants alliés ! Dans Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!, vous explorerez un monde dynamique conçu comme un jeu de société. Chaque plateau comporte des lieux mémorables de l'anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, dont le mont Fujikasane ou encore Asakusa. Selon l'heure du jour ou de la nuit, les cases de chaque plateau changent, en offrant ainsi de nouveaux événements et possibilités à découvrir à chaque lancer de dés. Choisissez parmi un panel de personnages emblématiques comme Kamado Tanjirô, Agatsuma Zen'itsu, Hashibira Inosuke et 9 autres personnages, puis disputez des parties multijoueurs amusantes et intenses, jouables jusqu'à 4 en local ou en ligne. Kamado Nezuko rejoindra aussi les festivités en tant que personnage de soutien. Mesurez-vous à des mini-jeux aussi variés qu'haletants, croisez des visages connus, unissez vos forces pour vaincre les dangereux démons qui hantent la nuit, et tentez de devenir le plus puissant des pourfendeurs de démons !