Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! - Les précommandes sont ouvertes sur Nintendo Switch

Si vous vous êtes dis à un moment donné en regardant Demon Slayer que ce serait une bonne idée de voir Tanjirō et sa sœur Nezuko dans un party-game, c'est que vous avez l'esprit aussi barré que Aniplex et SEGA. Pourtant, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! est bien une réalité, et il sortira sur Nintendo Switch le 26 avril 2024 en dématérialisé et en version physique. Si les joueurs le souhaitent, ils peuvent dès à présent commander l'édition dématérialisée sur l'eShop de la console :

Détails de la Digital Edition Celles et ceux qui précommandent l’édition numérique de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! (59,99 € MSRP) sur le Nintendo eShop recevront les objets suivants : Le jeu de base Un set de 4 Stamps* mettant en scène Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma et Inosuke Hashibira *Les Stamps sont utilisés pour la communication en jeu entre les joueurs et les joueuses. Ils sont utilisables dans le mode “Sweep the Board” Si vous précommandez l’édition numérique avant le 26 avril, vous recevrez également 3 Premium Tickets à la sortie du jeu ! Ce sont des objets dématérialisés qui peuvent être échangés contre une grande variété de récompenses. Il est aussi possible d’en gagner en jouant au jeu.

Source : Nintendo