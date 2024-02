Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- Sweep the Board! dévoile quelques nouveautés

Titre improbable de l'année 2024, Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- Sweep the Board! propose aux joueurs de retrouver les pourfendeurs de démons dans un... jeu de plateau. Toujours attendu pour le 26 avril 2024 sur Nintendo Switch, nous vous laissons visionner ci-dessous le dernier trailer du jeu mettant en avant quelques nouveautés sur les plateaux de jeu et les mini-jeux. A noter que le titre aura également le droit à une version physique chez nous.

Cette nouvelle vidéo présente le gameplay de Sweep the Board! avec un aperçu de certains mini-jeux et événement pouvant être joués jusqu'à 4 joueurs. Prenez place sur des plateaux de jeu représentant les lieux mémorables de l'anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, comme le mont Fujikasane, le mont Natagumo ou encore le train de l'infini. Les joueurs pourront également découvrir les « dés de pourfendeur » : chaque pourfendeur reçoit ses propres dés aux effets uniques en fonction du personnage choisi. Pour chaque utilisation, les dés mettront trois tours à se recharger. Ils devront donc être lancés à bon escient ! Enfin, si un autre personnage rejoint le groupe, les joueurs pourront utiliser ses dés de pourfendeur. Jouez à Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! en multijoueur Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba devient un jeu de plateau : les lieux incontournables de l'anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, comme le mont Fujikasane ou Asakusa, seront vos plateaux de jeu ! Lancez les dés et avancez de case en case. Le plateau change entre le jour et la nuit : le jour, jouez à des événements et des mini-jeux afin de vous préparer pour la nuit, où vous devrez vaincre des démons. Tentez de devenir le meilleur des pourfendeurs !



Incarnez les personnages emblématiques : choisissez parmi vos personnages préférés comme Tanjirô, Zen'itsu, Inosuke et les neuf Piliers ! Nezuko, qui ne peut pas agir de jour,apparaît la nuit en tant que personnage de soutien.



Combattez des démons à l'aide du joy-con™ : lors des mini-jeux de combat contre des démons, comme le démon main, bougez votre Joy-Con™ tel un sabre du soleil pour attaquer !