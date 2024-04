Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! - Les dés sont jetés sur Nintendo Switch

Dans la catégorie jeu que personne n'attendait, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! pourrait facilement être sur le podium de l'année 2024. Troquer les katanas par un jeu de plateau, il fallait oser, mais SEGA l'a fait. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

L'édition numérique Standard commandée sur le Nintendo eShop permet de débloquer : Le jeu de base

Un ensemble de quatre tampons comprenant Kamado Tanjirô, Kamado Nezuko, Agatsuma Zen'itsu et Hashibira Inosuke Les joueurs se servent des tampons pour communiquer en jeu et peuvent les utiliser dans le mode de jeu « Sweep the Board ». Une édition physique standard du jeu est également disponible à l'achat. Arc du village des forgerons : informations relatives au plateau

Dans le patch mis à disposition des joueurs à la sortie du jeu (détails ci-dessous), vous trouverez un nouveau plateau sur le thème du village des forgerons. Haganezuka, Kanamori, Tecchin et d'autres forgerons seront là pour apporter leur aide aux joueurs de diverses manières, notamment Kotetsu, qui détient la clé de l'automate de combat « Yoriichi modèle zéro ». La nuit, les puissants démons Gyokko et Hantengu attendront de pied ferme les quatre joueurs qui oseront les défier. Deux nouveaux mini-jeux seront mis à votre disposition : Service de livraison ! – Apportez des assiettes à une Mitsuri affamée. Observez attentivement ses expressions quand elle mange : une erreur et c'est l'étourdissement assuré. Le joueur qui apporte le plus d'assiettes gagne.

Apportez des assiettes à une Mitsuri affamée. Observez attentivement ses expressions quand elle mange : une erreur et c'est l'étourdissement assuré. Le joueur qui apporte le plus d'assiettes gagne. Le bon masque – Trouvez le masque de forgeron adéquat. Le joueur qui trouve le plus de masques gagne. Détails relatifs au patch v1.01 Notez qu'un patch* (v1.01) sera également disponible à la sortie du jeu. Il comprendra les éléments suivants : Fonctionnalité en ligne (jeu en ligne)**

Fonctionnalité sans fil locale (jeu sans fil local)

Nouveau plateau de jeu virtuel basé sur l'arc du village des forgerons

2 nouveaux mini-jeux, 2 nouveaux combats de boss et des titres de carte de joueur inédits

Les « cartes de joueur » sont des profils en jeu que vous pouvez personnaliser avec une multitude de titres et d'arrière-plans, puis partager avec d'autres joueurs, aussi bien en local qu'en ligne.

Ajout de la fonctionnalité gyroscopique pour les mini-jeux et d'un menu de paramètres pour les commandes gyroscopiques

Autres ajustements et corrections de bugs