Demo disponible sur l'eShop - gameplay en français de Trials of Mana

A la base Trials of Mana est un jeu sorti au Japon en 1995 sur Super Famicom sous le titre Seiken Densetsu 3 . Il fait partie de la grande série des "Mana" débutée sur Game Boy avec Mystic Quest et devenue culte sur Super Nintendo avec Secret of Mana (tous deux sortis au début des années 90 ) Finalement sorti en Occident l'année dernière via la compilation Collection of Mana (réunissant justement les trois premiers titres) Trials of Mana s'offre cette année une cure de jouvence avec un remake en 3D attendu le 24 avril prochain sur PS4 et Nintendo Switch.

En attendant, les plus impatients peuvent commencer à jouer grâce à une longue démo qui leur permet de choisir leurs personnages et de débuter leur aventure sachant que la sauvegarde de la démo pourra être utilisée pour lancer la version complète. Vous trouverez ci-dessous les deux premières de votre serviteur, ainsi qu'un autre trio de héros sélectionné par ggvanrom.