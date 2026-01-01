Decline's Drop - Le jeu vidéo de Moulin aux Bulles sortira début mai sur Nintendo Switch

Bientôt 6 ans que notre camarade Rubix_Man a quitté l'équipe de testeurs Nintendo-Master pour se lancer dans son projet de jeu vidéo. Désormais connu sous le nom de Moulin aux Bulles, son premier projet Decline's Drop était resté très discret concernant la version Nintendo Switch, que l'on voyait régulièrement repoussée. Mais on voit enfin la lumière au bout du tunnel, puisque nous avons pu découvrir une publication officielle ce jour, annonçant la sortie de Decline's Drops le 8 mai prochain sur Nintendo Switch et Xbox Series. Nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous, et nous vous donnons donc rendez-vous dans quelques semaines pour poser les mains sur cette version.

À noter que suite à des complication avec First Press Games, la version physique du jeu n'est malheureusement plus d'actualité pour les backers (levez la main ceux qui attendent encore leur exemplaire de Chained Echoes chez eux également), un communiqué a été fait sur la page officielle du projet Kickstarter.