DECAPOLICE : le nouveau jeu d'enquête de Level 5 fait sensation au Tokyo Game Show - Nouvelle vidéo de gameplay

DECAPOLICE est l'un des nouveaux jeux de Level 5 (voir ici) qui est censé sortir cette année sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch. Présenté ce week-end au Tokyo Game Show, le jeu y a, semble-t-il, fait sensation, la démo ayant fait forte impression. Le jeu est décrit comme visuellement spectaculaire et mélangeant brillamment le RPG et des éléments d'enquête façon Ace attorney... En attendant d'en savoir plus, une vidéo de gameplay de près de 40 minutes a été publiée par level 5. Retrouvez là ci-dessous.

DECAPOLICE est prévu en 2023 mais n'a toujours pas de date de sortie précise. Certains pensent que sa sortie pourrait être décalée à 2024.

From the people I've spoken to at Tokyo Game Show, DecaPolice has definitely been the surprise of the show.



I've heard the demo is spectacular.



It's less RPG than I originally thought and more Ace Attorney, but much more ambitious. pic.twitter.com/39UG1SdDo0