Dead or School s'offre un trailer de lancement

Mélange Action-RPG développé par le studio Nanafushi en 2018, Dead or School s'offre ce vendredi 13 mars une sortie sur Nintendo Switch en format physique et dématérialisé. En charge de l'édition du titre, Marvelous en a profité pour nous offrir un trailer vantant les qualités du soft. De notre côté, nous vous préparons un test du jeu pour très bientôt dans nos colonnes !

Dans DEAD OR SCHOOL, vous rejoindrez le combat d'Hisako pour sa survie contre l'infestation de zombies qui envahit Tokyo et vous défendrez son droit à une vie scolaire normale dans cette aventure 2.5D au rythme effréné sur Nintendo Switch et PS4.

Voyagez à travers Tokyo en visitant des lieux emblématiques tels que Shinjuku, Asakusa, Akihabara et Roppongi en utilisant le métro tout en affrontant des hordes de morts-vivants et d'énormes boss, que ce soit dans des combats rapprochés ou à distance.

Pour l'aider dans sa quête d'éducation, les armes d'Hisako peuvent être améliorées afin d'obtenir une force encore plus destructrice, tandis que des objets de collection cachés permettront d'en savoir plus sur la nature du monde avant l'apocalypse des zombies. Serez-vous en mesure d'aider Hisako à trouver sont salut à l'ÉCOLE, ou le monde est-il simplement MORT ? Seul le temps nous le dira dans DEAD OR SCHOOL

DEAD OR SCHOOL est disponible en version numérique pour 24,99 £, 29,99 €, 45 $ AUD et 29,99 $ USD sur la boutique en ligne Nintendo et sur la boutique PlayStation Store, ainsi qu'en version physique pour 27,99 £ et 29,99 € sur le Nintendo Switch et la PlayStation 4.