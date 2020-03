Dead or School - Découvrez notre vidéo maison

Sorti depuis le 13 mars 2020 sur Nintendo Switch, Dead or School vous propose d'incarner la jeune Hisako qui cherche à regagner la surface de la terre après une guerre ayant opposé mutants et humains. Suite à leur défaite, les derniers humains se sont cachés dans les souterrains de Tokyo, creusant toujours plus profondément pour fuir la menace. Armée d'une épée, un fusil et un lance-missile, sans oublier son uniforme qui a un peu trop tendance à se déchirer, Hisako va castagner du monstre à la pelle pour accomplir son rêve : aller dans une école avec des amis, sous le ciel bleu qu'elle n'a jamais connu.

En attendant notre test complet, nous vous laissons découvrir les premières minutes du jeu, racontant une partie de l'histoire, et montrant un peu de gameplay.